Погода в Крыму на 16 августа: жара, днем до +35

СЕГОДНЯ 07:28 2018-08-16T07:29:16+03:00

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В Крыму 16 августа погода будет жаркой и сухой.

- Максимальная температура воздуха составит 30…35, в горах 23…28; минимальная ночью 16…21, на побережье 22…27, - сообщает Крымское управление гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды.

Ожидается северо-восточный ветер скоростью 7-12 м/с, местами порывы усилятся до 17 м/с.

В Севастополе в четверг малооблачно. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 19…21, днем 30…32.

На выходных в Крыму местами пройдут небольшие грозовые дожди.

КАК ВОДИЧКА

В Феодосии 25, Алуште 25, Ялте 25, в Севастополе 24-25, Евпатории 25, Черноморском 24. В Керченском проливе 25. В Азовском море 26.