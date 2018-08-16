2018-08-16T09:49:18+03:00
Общество

Часть Симферополя осталась без воды и света

Электроэнергию отключили с 8.00, водоснабжение прекратят с 10.00
Алиса ЦАРИГОРОДЦЕВА
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В городе проводятся ремонтные работы.В городе проводятся ремонтные работы.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА
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В Симферополе 16 августа часть улиц осталась без света и воды. Электроэнергию отключили с 8.00, воду – с 10.00.

Света до 17.00 не будет по будет по следующим адресам:

ул. Оленчука, 1-5

ул. Центральная, 20-48, 17-45

пер. Центральный, 35

ул. Малосадовая, 2-12,1-11.

- В связи с аварийно-восстановительными работами с 10.00 будет ограничено водоснабжение улиц Гавена, Залеская, Первой Конной Армии, 60 лет октября, Аральская, Баррикадная, Сочинская и прилегающих улиц и переулков, - сообщает пресс-служба администрации крымской столицы.

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