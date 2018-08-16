Из Севастополя вышел корабль «Вышний Волочек»

СЕГОДНЯ 09:41 2018-08-16T09:41:03+03:00

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На сегодняшний день МРК Черноморского флота «Вышний Волочек» переходит из Севастополя в Средиземное море.

- Экипаж корабля начал прохождение черноморских проливов Босфор и Дарданеллы, - начальник отдела инфообеспечения Черноморского флота Алексей Рулев. - Планируется, что уже сегодня к исходу дня корабль войдет в состав сил постоянного соединения Военно-Морского Флота в дальней морской зоне и приступит к выполнению поставленных задач.

«Вышний Волочек» в составе Черноморского флота с первого июня этого года. Чуть раньше, выполняя специальные курсовые задачи, военные моряки очень хорошо отработали комплекс подготовительных и зачетных артиллерийских стрельб по морским, береговым и воздушным целям.