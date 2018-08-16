В Крыму хотят восстановить морское сообщение с Турцией

СЕГОДНЯ 09:49 2018-08-16T10:11:49+03:00

Сейчас в Крыму налажено паромное сообщение с материковой частью России через порт Кавказ Фото: Надежда ДАЦЮК

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В Крыму планируют возобновить морское сообщение с Турцией. Руководство госпредприятия «Крымские морские порты» уже проводит переговоры с судовладельцами о том, чтобы начать работы прямой автопаромной линии с Турции.

- Провели встречу с экспедиторами, судовладельцами по началу работы прямой автопаромной линии Турция – Крым – Турция. К участию в совещании были приглашены контрольные органы, – написал на своей странице в гендиректор «Крымских морских портов Facebook.

По его словам, крымские порты имеют ряд преимуществ по сравнению с Новороссийском. В Крыму порты не так загружены и нет сложностей в оформлении грузов.

- Ввиду «потепления» турецко-российских отношений может получиться (точно получится) успешный проект, – написал Волков.

Также гендиректор сообщил, что уже известна номенклатура грузов. Сейчас в Крыму налажено паромное сообщение с материковой частью России через порт Кавказ.