В Крыму хотят восстановить морское сообщение с Турцией
В Крыму планируют возобновить морское сообщение с Турцией. Руководство госпредприятия «Крымские морские порты» уже проводит переговоры с судовладельцами о том, чтобы начать работы прямой автопаромной линии с Турции.
- Провели встречу с экспедиторами, судовладельцами по началу работы прямой автопаромной линии Турция – Крым – Турция. К участию в совещании были приглашены контрольные органы, – написал на своей странице в гендиректор «Крымских морских портов Facebook.
По его словам, крымские порты имеют ряд преимуществ по сравнению с Новороссийском. В Крыму порты не так загружены и нет сложностей в оформлении грузов.
- Ввиду «потепления» турецко-российских отношений может получиться (точно получится) успешный проект, – написал Волков.
Также гендиректор сообщил, что уже известна номенклатура грузов. Сейчас в Крыму налажено паромное сообщение с материковой частью России через порт Кавказ.