В Симферополе начали сносить незаконные гаражи
В Симферополе начали демонтировать незаконно установленные гаражи. Расчистка началась в среду с района Аральской улицы. Об этом сообщил начальник департамента городского хозяйства администрации крымской столицы Вячеслав Голуб.
Он отметил, что несколько десятков незаконных гаражей находится возле дома №61.
В ближайшее время, по словам Голуба, планируют снести 255 незаконно размещенных объектов.
- В их числе стопперы, шлагбаумы, нестационарные торговые объекты и металлические гаражи. Кроме того, в настоящий момент готовится конкурсная документация на демонтаж еще 355 конструкций, размещенных без надлежащих правовых оснований, - цитирует Голуба пресс-служба администрации Симферополя.
Незаконное имущество описывают, возвращают его только после оплаты работ по сносу, хранению и транспортировке.
Также будет решаться вопрос о привлечении виновных лиц к административной ответственности. Позже демонтировать незаконные объекты начнут на улице Ракетная и Проспект Победы, 58.