В Симферополе начали сносить незаконные гаражи

СЕГОДНЯ 10:04 2018-08-16T10:07:48+03:00

Снос гаражей продолжат на улицах Ракетная и Проспект Победы. Фото: пресс-служба администрации Симферополя

Пока что только на улице Аральская

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В Симферополе начали демонтировать незаконно установленные гаражи. Расчистка началась в среду с района Аральской улицы. Об этом сообщил начальник департамента городского хозяйства администрации крымской столицы Вячеслав Голуб.

Он отметил, что несколько десятков незаконных гаражей находится возле дома №61.

В ближайшее время, по словам Голуба, планируют снести 255 незаконно размещенных объектов.

- В их числе стопперы, шлагбаумы, нестационарные торговые объекты и металлические гаражи. Кроме того, в настоящий момент готовится конкурсная документация на демонтаж еще 355 конструкций, размещенных без надлежащих правовых оснований, - цитирует Голуба пресс-служба администрации Симферополя.

Незаконное имущество описывают, возвращают его только после оплаты работ по сносу, хранению и транспортировке.

Также будет решаться вопрос о привлечении виновных лиц к административной ответственности. Позже демонтировать незаконные объекты начнут на улице Ракетная и Проспект Победы, 58.