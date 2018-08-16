В Крыму нашли двух мертвых дельфинов и молодь осетра

СЕГОДНЯ 10:13 2018-08-16T10:24:03+03:00

Краснокнижные млекопитающие и рыба обнаружены на побережье Азовского моря

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На побережье Азовского моря на километровом участке берега от мыса Казантип до поселка Щелкино пограничники нашли целое кладбище обитателей моря - порядка 60 осетров и двух дельфинов.

- Для выяснения причин гибели рыб на место обнаружения выдвинулись представители «Южного научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии», - сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по РК. - В настоящее время проводится ряд мероприятий, направленных на установление обстоятельств произошедшего.

На сегодняшний день есть гипотеза, что морские обитатели погибли из-за браконьерского кукана, которые использовался для временного сокрытия незаконного улова. Но браконьерское приспособление пострадало из-за сильного шторма.

- Эта версия может объяснить массовый выброс водных биологических ресурсов на берег, - отмечают пограничники. - Ясность в сложившейся ситуации, возможно, внесет лабораторное исследование, которое на данном этапе проводят специалисты Росприродназора.

Крымские пограничники просят всех очевидцев гибели либо неправомерных действий в отношении черноморских дельфинов и других обитателей моря звонить по телефону 8-978-905-88-44 (оперативный дежурный Росприроднадзора).