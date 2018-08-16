Коммунальщики узнают причину обвала асфальта на улице Карла Маркса в Симферополе
Эксперты начали обследование участка дороги на улице Карла Маркса в Симферополе, где накануне просело около 0,5 квадратных метра асфальта. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Симферополя со ссылкой на директора МБУ «Город» Николая Коновалова.
- После поступления информации от Единой дежурно-диспетчерской службы города о просадке дорожного полотна работники «Города» выехали на место. В оперативном порядке по периметру аварийно-опасного участка было выставлено ограждение, – рассказал Коновалов.
Причиной просадки, по предварительным данным, стало скопление воды в технологическом колодце.
По словам Коновалова, недалеко от места просадки находятся сети ГУП «Крымтеплокоммунэнерго», и в колодце скопилась вода.
Директор МБУ «Город» также сообщил, что сегодня на место выехали специалисты, чтобы узнать точную причину провала дороги и устранить ее.
- По итогам будет определён перечень необходимых работ для устранения дефекта дорожного покрытия», – добавил Коновалов.
Напомним, в начале августа асфальт провалился на недавно отремонтированном участке дороги на улице Толстого.