Коммунальщики узнают причину обвала асфальта на улице Карла Маркса в Симферополе

СЕГОДНЯ 10:28 2018-08-16T10:29:08+03:00

Сегодня на место выехали специалисты. Фото: пресс-служба администрации Симферополя

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Эксперты начали обследование участка дороги на улице Карла Маркса в Симферополе, где накануне просело около 0,5 квадратных метра асфальта. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Симферополя со ссылкой на директора МБУ «Город» Николая Коновалова.

- После поступления информации от Единой дежурно-диспетчерской службы города о просадке дорожного полотна работники «Города» выехали на место. В оперативном порядке по периметру аварийно-опасного участка было выставлено ограждение, – рассказал Коновалов.

Причиной просадки, по предварительным данным, стало скопление воды в технологическом колодце.

По словам Коновалова, недалеко от места просадки находятся сети ГУП «Крымтеплокоммунэнерго», и в колодце скопилась вода.

Директор МБУ «Город» также сообщил, что сегодня на место выехали специалисты, чтобы узнать точную причину провала дороги и устранить ее.

- По итогам будет определён перечень необходимых работ для устранения дефекта дорожного покрытия», – добавил Коновалов.

Напомним, в начале августа асфальт провалился на недавно отремонтированном участке дороги на улице Толстого.