В Крыму фрегат «Адмирал Григорович» провел учебные ракетные стрельбы
Фрегат ЧФ «Адмирал Григорович» в морской полигоне Черного моря провел стрельбу по надводной цели из ракетного комплекса «Калибр».
- Ракета успешно поразила цель – мишенную позицию, имитирующую корабль условного противника, находившуюся на расстоянии порядка 40 морских миль - около 80 километров, - сообщает начальник отдела инфообеспечения ЧФ Алексей Рулев. - Это первая ракетная стрельба высокоточным комплексом «Калибр» с борта надводного корабля ЧФ в акватории Черного моря, выполненная в рамках плановой боевой подготовки.
Пока шли учения, морской полигон, чтобы избежать ЧП, временно закрыли для судоходства.
В «оцеплении» задействовали 11 боевых кораблей и вспомогательных судов, а также самолеты морской авиации Черноморского флота.
Все прошло на "отлично" - беспилотные летательные аппараты зафиксировали попадание ракеты в мишень.
В Крыму фрегат «Адмирал Григорович» провел учебные ракетные стрельбы.Мишень успешно поражена. Видео: отдела инфообеспечения ЧФ! другой источник