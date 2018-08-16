2018-08-16T11:29:12+03:00
Общество

В Крыму фрегат «Адмирал Григорович» провел учебные ракетные стрельбы

«Корабль противника», находившийся на расстоянии 40 морских миль, успешно поражен [видео]
Галина КОВАЛЕНКО
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Фрегат «Адмирал Григорович».Фрегат «Адмирал Григорович».Фото: Галина КОВАЛЕНКО
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Фрегат ЧФ «Адмирал Григорович» в морской полигоне Черного моря провел стрельбу по надводной цели из ракетного комплекса «Калибр».

- Ракета успешно поразила цель – мишенную позицию, имитирующую корабль условного противника, находившуюся на расстоянии порядка 40 морских миль - около 80 километров, - сообщает начальник отдела инфообеспечения ЧФ Алексей Рулев. - Это первая ракетная стрельба высокоточным комплексом «Калибр» с борта надводного корабля ЧФ в акватории Черного моря, выполненная в рамках плановой боевой подготовки.

Пока шли учения, морской полигон, чтобы избежать ЧП, временно закрыли для судоходства.

В «оцеплении» задействовали 11 боевых кораблей и вспомогательных судов, а также самолеты морской авиации Черноморского флота.

Все прошло на "отлично" - беспилотные летательные аппараты зафиксировали попадание ракеты в мишень.

В Крыму фрегат «Адмирал Григорович» провел учебные ракетные стрельбы.Мишень успешно поражена. Видео: отдела инфообеспечения ЧФ! другой источник

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