В Крыму продавца нунчак приговорили к 160 часов обязательных работ
Суд приговорил 41-летнего мужчину к 160 часам обязательных работ за попытку продажи нунчак на железнодорожном вокзале Джанкоя.
Мужчина хотел продать нунчаки, которые являются холодным оружием, однако его задержали сотрудники полиции и доставили в дежурную часть.
- Оружие было изъято и передано на экспертизу. Ее результаты показали, что изъятый предмет действительно является холодным оружием ударно-раздробляющего действия, изготовленным кустарным способом и состоящим из двух стержней: одного - деревянного, второго – металлического. Между собой стержни скреплялись металлической цепью, - сообщает пресс-служба Крымского линейного управления МВД на транспорте.
Нерадивый продавец признался, что якобы нашел нунчаки на улице, а потом решил их продать.
На мужчину завели дело по ч. 4 ст. 222 УК РФ «Незаконные приобретения, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов». Джанкойский районный суд приговорил мужчину к 160 часам обязытельных работ.