В Крыму продавца нунчак приговорили к 160 часов обязательных работ

СЕГОДНЯ 14:45 2018-08-16T14:45:36+03:00

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Суд приговорил 41-летнего мужчину к 160 часам обязательных работ за попытку продажи нунчак на железнодорожном вокзале Джанкоя.

Мужчина хотел продать нунчаки, которые являются холодным оружием, однако его задержали сотрудники полиции и доставили в дежурную часть.

- Оружие было изъято и передано на экспертизу. Ее результаты показали, что изъятый предмет действительно является холодным оружием ударно-раздробляющего действия, изготовленным кустарным способом и состоящим из двух стержней: одного - деревянного, второго – металлического. Между собой стержни скреплялись металлической цепью, - сообщает пресс-служба Крымского линейного управления МВД на транспорте.

Нерадивый продавец признался, что якобы нашел нунчаки на улице, а потом решил их продать.

На мужчину завели дело по ч. 4 ст. 222 УК РФ «Незаконные приобретения, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов». Джанкойский районный суд приговорил мужчину к 160 часам обязытельных работ.