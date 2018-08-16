В крымском интернате для детей-инвалидов нашли просроченные лекарства

СЕГОДНЯ 15:04 2018-08-16T15:06:45+03:00

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В Белогорском районе сотрудники надзорного ведомства проверили выполнение закона об обращении лекарственных средств в одном из социальных заведений. И выянилось, что там есть определенные нарушения.

- Установлено, что в Белогорском доме-интернате для детей-инвалидов в медицинском кабинете находились лекарственные средства с истекшим сроком годности, - сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Крым.

В итоге прокурор района завел на директора дома-интерната дело об административном правонарушении за «нарушение требований технических регламентов обязательных требований к продукции и связанным с требованиями к продукции процессам хранения, реализации и утилизации». Виновного оштрафовали.

Сами же «вещественные доказательства» - просроченные таблетки и микстуры были списаны по акту. Затем их утилизировали.