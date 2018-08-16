В крымском интернате для детей-инвалидов нашли просроченные лекарства
В Белогорском районе сотрудники надзорного ведомства проверили выполнение закона об обращении лекарственных средств в одном из социальных заведений. И выянилось, что там есть определенные нарушения.
- Установлено, что в Белогорском доме-интернате для детей-инвалидов в медицинском кабинете находились лекарственные средства с истекшим сроком годности, - сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Крым.
В итоге прокурор района завел на директора дома-интерната дело об административном правонарушении за «нарушение требований технических регламентов обязательных требований к продукции и связанным с требованиями к продукции процессам хранения, реализации и утилизации». Виновного оштрафовали.
Сами же «вещественные доказательства» - просроченные таблетки и микстуры были списаны по акту. Затем их утилизировали.