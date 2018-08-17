2018-08-17T10:09:57+03:00
Общество

Туристку сняли с Чуфут-Кале: ей стало плохо на скалах

Женщина не смогла самостоятельно передвигаться
Надежда ДАЦЮК
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Ее транспортировали на носилках. Фото: пресс-служба крымского главка МЧСЕе транспортировали на носилках. Фото: пресс-служба крымского главка МЧС
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55-летняя туристка из Мурманской области не смогла самостоятельно спуститься со скал пещерного города Чуфут-Кале 16 августа. Ей понадобилась помощь спасателей, передают в пресс-службе МЧС по Крыму.

Три спасателя и техника выехали на помощь. Специалисты обнаружили женщину. Выяснилось, что ей стало плохо, она не смогла самостоятельно передвигаться. Спасатели с помощью носилок сняли туристку со скал и передали сотрудникам скорой помощи.

Женщину доставили в приемный покой Бахчисарайской городской больницы.

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