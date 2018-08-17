В рестораны и гостиницы Крыма поставляли контрафактный алкоголь с Северного Кавказа

СЕГОДНЯ 15:07 2018-08-17T15:10:31+03:00

Фуру с незаконно ввезенным спиртом задержали в Джанкое. Фото: пресс-служба УФСБ по РК и городу Севастополю

Емкости со спиртом прятали в фуре за мешками с отрубями [фото]

Изменить размер текста: A A

В течение 2018 года в Крым с Северного Кавказа незаконно возили этиловый спирт, который потом использовался для изготовления контрафактного алкоголя.

Готовую продукцию (а именно - водку) продавали в рестораны и гостиницы Южного берега Крыма.

Общий объем партии - более 30 тонн. Фото: пресс-служба УФСБ по РК и городу Севастополю

Поставки пресекли сотрудники крымского управления ФСБ и МВД. В частности, правоохранители 15 августа задержали в Джанкое фуру, где находилась партия этилового спирта объемом более 30 тонн.

Пластиковые емкости со спиртом по 10 литров каждая тщательно спрятали за мешками с отрубями. Общая стоимость спирта составила порядка 1,5 миллиона рублей.

Прятали груз за мешками с отрубями. Фото: пресс-служба УФСБ по РК и городу Севастополю

- В настоящее время органами МВД решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Проводятся мероприятия, направленные на документирование противоправной деятельности и выявление всех лиц, причастных к ней, - рассказали в пресс-службе крымского управления ФСБ.