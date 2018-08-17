2018-08-17T16:40:24+03:00
Происшествия

В Евпатории разбойник напал на беременную

Мужчину удалось задержать на следующий день
Анастасия ЖУКОВА
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В Евпатории местный житель ограбил беременную женщину в ее собственной машине. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

Инцидент произошел несколько дней назад. Вечером, примерно в 21:00 женщина сидела в машине, припаркованной по улице Франко. Грабитель открыл заднюю дверь автомобиля и "путем применения насилия, опасного для жизни и здоровья".

На следующий день полицейские "по горячим следам" нашли и задержали подозреваемого в разбойном нападении. Им оказался 38-летний евпаториец, во время обыска у него нашли и изъяли часть похищенного имущества. Раньше мужчину уже неоднократно судили за имущественные преступления.

Сумма ущерба составила более 51 тысячи рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье "разбой" (ч.1 ст.162 Уголовного кодекса РФ). Задержанному уже предъявили обвинение. Ему грозит лишение свободы на срок до 8 лет.

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