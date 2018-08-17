В Крыму разыскивают предполагаемого серийного поджигателя машин

СЕГОДНЯ 16:57 2018-08-17T16:57:49+03:00

На вид подозреваемому 20-22 года. Фото: пресс-служба МВД

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В Крыму разыскивают подозреваемого в совершении серии поджогов автомобилей в Бахчисарайском районе. Соотвествующее объявление размещено на сайте МВД по Республике Крым.

Правоохранительные органы разыскивают 21-летнего Виктора Сергеевича Сиделкина, уроженца Московской области. Зарегистрирован в городе Королеве, но фактически проживает в селе Вилино Бахчисарайского района.

На вид ему 20-22 года. Был одет в камуфляжную форму типа "горка".

- Худощавого телосложения, волос русый, короткий, глаза карие, нос большой, с горбинкой, - говорится на сайте МВД.

Всех, кто знает, где находится указанный гражданин, просят сообщать в ближайшие подразделения полиции или по телефонам Управления уголовного розыска МВД по Республике Крым

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