В Крыму разыскивают предполагаемого серийного поджигателя машин
В Крыму разыскивают подозреваемого в совершении серии поджогов автомобилей в Бахчисарайском районе. Соотвествующее объявление размещено на сайте МВД по Республике Крым.
Правоохранительные органы разыскивают 21-летнего Виктора Сергеевича Сиделкина, уроженца Московской области. Зарегистрирован в городе Королеве, но фактически проживает в селе Вилино Бахчисарайского района.
На вид ему 20-22 года. Был одет в камуфляжную форму типа "горка".
- Худощавого телосложения, волос русый, короткий, глаза карие, нос большой, с горбинкой, - говорится на сайте МВД.
Всех, кто знает, где находится указанный гражданин, просят сообщать в ближайшие подразделения полиции или по телефонам Управления уголовного розыска МВД по Республике Крым
Звонить (3652) 667-597, 667-599, +7 (978) 790-09-98.