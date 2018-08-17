2018-08-17T16:57:49+03:00
Происшествия

В Крыму разыскивают предполагаемого серийного поджигателя машин

21-летний парень проживает в Бахчисарайском районе [фото]
Анастасия ЖУКОВА
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На вид подозреваемому 20-22 года. Фото: пресс-служба МВДНа вид подозреваемому 20-22 года. Фото: пресс-служба МВД
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В Крыму разыскивают подозреваемого в совершении серии поджогов автомобилей в Бахчисарайском районе. Соотвествующее объявление размещено на сайте МВД по Республике Крым.

Правоохранительные органы разыскивают 21-летнего Виктора Сергеевича Сиделкина, уроженца Московской области. Зарегистрирован в городе Королеве, но фактически проживает в селе Вилино Бахчисарайского района.

На вид ему 20-22 года. Был одет в камуфляжную форму типа "горка".

- Худощавого телосложения, волос русый, короткий, глаза карие, нос большой, с горбинкой, - говорится на сайте МВД.

Всех, кто знает, где находится указанный гражданин, просят сообщать в ближайшие подразделения полиции или по телефонам Управления уголовного розыска МВД по Республике Крым

Звонить (3652) 667-597, 667-599, +7 (978) 790-09-98.

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