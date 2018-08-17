Ансамбль песни и пляски ЧФ примет участие в байк-шоу «Ночных волков» в Севастополе
В байк-шоу мотоклуба «Ночные волки» в Севастополе примет участие ансамбль песни и пляски Черноморского флот.
Напомним, популярный фестиваль стартует сегодня, 17 августа, у горы Гасфорта близ города-героя.
- Специально для заключительной части фестиваля под названием «Русская мечта» композиторы Ансамбля сделали все музыкальные аранжировки и придумали пластические сцены, - рассказал начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота капитан 2 ранга Алексей Рулев.
Ансамбль примет участие в байк-шоу в десятый раз. И актеры, и артисты балета будут выступать сольно.
СПРАВКА КП
Ансамбль песни и пляски ЧФ был создан в 1932 году. Артисты выступали в Афганистане, перед участниками ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, а также в Сирии - перед личным составом группировки российских войск.
В 2000 году коллектив получил премию Фонда развития отечественного музыкального искусства имени П.И. Чайковского Министерства культуры Российской Федерации – «Золотой Аполлон». Ансамбль стал первым и пока остается единственным военным коллективом, удостоенным этой награды.