Ансамбль песни и пляски ЧФ примет участие в байк-шоу «Ночных волков» в Севастополе

СЕГОДНЯ 17:55 2018-08-17T19:08:30+03:00

Уже в 10-й раз

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В байк-шоу мотоклуба «Ночные волки» в Севастополе примет участие ансамбль песни и пляски Черноморского флот.

Напомним, популярный фестиваль стартует сегодня, 17 августа, у горы Гасфорта близ города-героя.

- Специально для заключительной части фестиваля под названием «Русская мечта» композиторы Ансамбля сделали все музыкальные аранжировки и придумали пластические сцены, - рассказал начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота капитан 2 ранга Алексей Рулев.

Ансамбль примет участие в байк-шоу в десятый раз. И актеры, и артисты балета будут выступать сольно.

СПРАВКА КП

Ансамбль песни и пляски ЧФ был создан в 1932 году. Артисты выступали в Афганистане, перед участниками ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, а также в Сирии - перед личным составом группировки российских войск.

В 2000 году коллектив получил премию Фонда развития отечественного музыкального искусства имени П.И. Чайковского Министерства культуры Российской Федерации – «Золотой Аполлон». Ансамбль стал первым и пока остается единственным военным коллективом, удостоенным этой награды.