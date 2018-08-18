Жаркие выходные: 18 августа днем в Крыму до +35
В Крыму на выходных будет сухо и очень жарко.
- В субботу, 18 августа днем воздух прогреется до 30…35, в горах 23…28; ночью 16…21, на южном и восточном побережье 23…28. В воскресенье и понедельник температурный фон будет ниже на 2-3 градуса, - сообщает Крымское управление гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды.
Ветер северо-восточный ветер со скоростью 7-12 м/с, местами усилится до 17 м/с.
В Севастополе в субботу малооблачно. Ветер северо-восточный 6-11 м/с, утром и днем порывы 14 м/с. Температура воздуха ночью 20…22, днем 32…34.
Как водичка?
В Феодосии море прогрелось до 26, Алуште 25, Ялте 25, в Севастополе 24-26, Евпатории 25, Черноморском 25. В Керченском проливе 25. В Азовском море 25.
Еще больше материалов по теме: «Погода в Крыму»