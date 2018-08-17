В Севастополе появится судебный квартал

СЕГОДНЯ 18:52 2018-08-17T18:53:14+03:00

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В Севастополе планируют построить судебный квартал. Об этом сообщил председатель Севастопольского городского суда Владимир Золотых.

По его словам, вопрос о выделении земельного участка решается в правительстве города-героя. Квартал расположится в районе пятого километра.

- Если такое решение будет принято, мы планируем возвести на этом участке здания для Севастопольского городского суда и трёх районных судов: Балаклавского, Гагаринского и Ленинского. Предположительно, там же будут возведены здания для арбитражных судов Севастополя, - цитирует Владимира Золотых пресс-служба Севастопольского горсуда.

Он добавил, что Нахимовский суд при этом останется на существущем месте, однако для него построят второй корпус.

- Новые здания будут отвечать современным требованиям и станут комфортны не только для сотрудников судов, но и для посетителей, - заверил Золотых.

Новое здание Севастопольского городского суда начнут строить в 2019 году, а завершить работы планируют в 2021. После приступят к возведению зданий районных судов.