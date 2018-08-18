В Симферополе 19 августа откроется бесплатный тренажерный зал под открытым небом
В Симферополе в парке им. Ю. Гагарина 19 августа откроется спортивный зал под открытым небом.
Установка тренажеров началось 16 июля. И теперь все желающие бесплатно могут здесь заниматься.
- Церемония открытия тренажерного зала начнется в 18.00, - сообщили в пресс-службе администрации Симферополя. – В 17.40 в честь такого события выступит группа «Фанфары», а в 20.00 прогремит праздничный салют.
Площадь тренажерного зала - порядка 320 квадратных метров. Тренажеры подходят и для людей с ограниченными возможностями.
Пользоваться тренажерами можно в любое время. Фото: simadm.ru
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