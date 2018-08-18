В Симферополе 19 августа откроется бесплатный тренажерный зал под открытым небом

СЕГОДНЯ 10:26 2018-08-18T10:26:43+03:00

В честь открытия спортивной площадки в парке устроят праздник. Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

Спортивную площадку оборудовали в парке им. Гагарина

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В Симферополе в парке им. Ю. Гагарина 19 августа откроется спортивный зал под открытым небом.

Установка тренажеров началось 16 июля. И теперь все желающие бесплатно могут здесь заниматься.

- Церемония открытия тренажерного зала начнется в 18.00, - сообщили в пресс-службе администрации Симферополя. – В 17.40 в честь такого события выступит группа «Фанфары», а в 20.00 прогремит праздничный салют.

Площадь тренажерного зала - порядка 320 квадратных метров. Тренажеры подходят и для людей с ограниченными возможностями.