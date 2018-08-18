В сентябре в Крыму начнется вакцинация против гриппа

СЕГОДНЯ 18:08 2018-08-18T18:08:02+03:00

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В Крыму с 3 сентября начнут деть прививки против гриппа. Делают их заранее, пока тепло и жители полуострова в меньшей степени страдают от простуды.

Вакцинацию бесплатно можно пройти в поликлиниках по месту жительства

Обязательную прививку делают детям от 6 месяцев, учащимся школ и вузов, преподавателям, медработникам, правоохранителям, силовикам, продавцам, сотрудникам многофункциональных центров, министерств, администраций и других различных ведомств и организаций, имеющих постоянный контакт с людьми. Кроме того, в группу риска также входят люди старше 60 лет, беременные и все, у кого имеются хронические заболевания. Остальные - по желанию.

- Профилактическая вакцинация очень важна для организма, она помогает укрепить и защитить иммунитет от патогенного воздействия инфекции. Если вредоносные микроорганизмы проникли воздушно-капельным путем от зараженного человека, привитый человек не заболеет, устоит в период сезонной эпидемии, - говорит главный внештатный специалист Минздрава РК по медицинской профилактике Николай Вохминцев.