2018-08-18T18:08:02+03:00
Общество

В сентябре в Крыму начнется вакцинация против гриппа

Прививки бесплатные, делают их в поликлиниках по месту жительства
Алиса ЦАРИГОРОДЦЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Крыму с 3 сентября начнут деть прививки против гриппа. Делают их заранее, пока тепло и жители полуострова в меньшей степени страдают от простуды.

Вакцинацию бесплатно можно пройти в поликлиниках по месту жительства

Обязательную прививку делают детям от 6 месяцев, учащимся школ и вузов, преподавателям, медработникам, правоохранителям, силовикам, продавцам, сотрудникам многофункциональных центров, министерств, администраций и других различных ведомств и организаций, имеющих постоянный контакт с людьми. Кроме того, в группу риска также входят люди старше 60 лет, беременные и все, у кого имеются хронические заболевания. Остальные - по желанию.

- Профилактическая вакцинация очень важна для организма, она помогает укрепить и защитить иммунитет от патогенного воздействия инфекции. Если вредоносные микроорганизмы проникли воздушно-капельным путем от зараженного человека, привитый человек не заболеет, устоит в период сезонной эпидемии, - говорит главный внештатный специалист Минздрава РК по медицинской профилактике Николай Вохминцев.

Еще больше материалов по теме: «Медицина в Крыму и Севастополе»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Реконструкция заканчивается: на ул. Пушкина в Симферополе положили новую плитку и убрали часть забора
На раскопках в Крыму умер археолог
«Ночные волки» презентовали в Севастополе русский «Харлей»
В Симферополе 19 августа откроется бесплатный тренажерный зал под открытым небом
Жаркие выходные: 18 августа днем в Крыму до +35
В Севастополе появится судебный квартал
Ансамбль песни и пляски ЧФ примет участие в байк-шоу «Ночных волков» в Севастополе
В Крыму разыскивают предполагаемого серийного поджигателя машин
В Евпатории разбойник напал на беременную
В рестораны и гостиницы Крыма поставляли контрафактный алкоголь с Северного Кавказа
На треть больше: В Крыму с начала года отдохнули 4,3 миллиона туристов
Туристку сняли с Чуфут-Кале: ей стало плохо на скалах
На трассе Симферополь-Керчь загорелся автобус с 50 пассажирами
В крымском интернате для детей-инвалидов нашли просроченные лекарства
В Крыму продавца нунчак приговорили к 160 часов обязательных работ
В Крыму фрегат «Адмирал Григорович» провел учебные ракетные стрельбы
Коммунальщики узнают причину обвала асфальта на улице Карла Маркса в Симферополе
В Крыму на всех участках трассы «Таврида» началась укладка асфальта
В Крыму нашли двух мертвых дельфинов и молодь осетра
В Симферополе начали сносить незаконные гаражи
В Крыму хотят восстановить морское сообщение с Турцией
Из Севастополя вышел корабль «Вышний Волочек»
Часть Симферополя осталась без воды и света
Погода в Крыму на 16 августа: жара, днем до +35
Общественник: С 2014 года из Крыма в Украину уехали в основном мусульмане-радикалы