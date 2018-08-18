2018-08-18T20:21:31+03:00
Общество

Реконструкция заканчивается: на ул. Пушкина в Симферополе положили новую плитку и убрали часть забора

В центре города открыли проход к ЗАГСу
Алиса ЦАРИГОРОДЦЕВА
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Ходить по ул. Пушкина стало немного удобнее.Ходить по ул. Пушкина стало немного удобнее.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА
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В Симферополе заканчивается вторая часть реконструкции ул. Пушкина.

Рабочие уже положили новую тротуарную плитку, точно такую же, как на ул. Карла Маркса. Также убрали часть огромного синего забора, закрывавшего место стройки. Теперь с двух сторон улицы, где работает техника, установили ограждение в виде сетки. Проход стал свободнее.

Плитку возле магазинов еще не укладывали. Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

Плитку возле магазинов еще не укладывали.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

Напомним, реконструкция улицы Пушкина идет с опережением графика, завершить ее планируют в начале осени. Стоимость работ – около 50 миллионов рублей.

После завершения основных работ здесь установят новые лавочки с фонарями и мусорными урнами, высадят новые деревья. Также будут работать камеры видеонаблюдения.

Работы собираются завершить в начале осени. Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

Работы собираются завершить в начале осени.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

Кстати, первый этап реконструкции начался осенью 2016 года, а завершился в конце марта 2017. Подрядчик - крымская компания «Крым-Девелопмент» - тогда несколько раз вынуждена была исправлять некачественно сделанную работу.

К ЗАГСу стали подъезжать мотоциклисты. Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

К ЗАГСу стали подъезжать мотоциклисты.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

Стоимость реконструкции - около 50 миллионов рублей. Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

Стоимость реконструкции - около 50 миллионов рублей.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

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