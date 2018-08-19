Погода в Крыму на 19 августа: днем жара до +33

СЕГОДНЯ 09:28 2018-08-19T09:28:10+03:00

На полуострове стало на два градуса прохладнее

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В Крыму 19 августа погода будет ясной и солнечной. Днем воздух прогреется до +33 градусов.

- Полуостров по-прежнему находится во власти тропической воздушной массы, поэтому сохранится сухая и жаркая погода, - сообщает Крымское управление гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды. - Но температурный фон будет ниже на 2-3 градуса за счет поступления с северо-востока более прохладного воздуха.

Порывы северо-восточного ветра местами усилятся до 17 м/с.

В Севастополе 19 августа переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 18…20, днем 30…32.

Как водичка?

В Феодосии море прогрелось до 26, Алуште 26, Ялте 24, в Севастополе 24-26, Евпатории 25, Черноморском 26. В Керченском проливе 25. В Азовском море 25.