После введения пени на капремонт, крымчане заплатили 55 миллионов

СЕГОДНЯ 10:38 2018-08-19T10:38:55+03:00

Изменить размер текста: A A

После введения пени за неуплату счетов по капремонту, жители Крыма начали рассчитываться с долгами.

- Экономический эффект от введения пени есть. Если в мае собираемость по взносам за капремонт составила порядка 30 миллионов рублей, то в конце июня уже было собрано порядка 55 миллионов, - сообщил гендиректор некоммерческой организации «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов РК» Василий Маратканов.

В общей сложности крымчане задолжали около 1 миллиарда рублей.

Если до 1 сентября заплатить долги по капремонту, насчитанную ранее пеню спишут.

Напомним, на крымчан начали подавать в суд из-за долгов по капремонту. Судебные процессы начаты в отношении 220 человек.