Как в Симферополе отметят Курбан-байрам
В Симферополе 21 августа в 16.00 начнут отмечать один из главных праздников мусульман Курбан-байрам. Гулянья пройдут в парке им. К. А. Тренева.
В программе:
- концерт крымскотатарских творческих коллективов Республики Крым, Крымскотатарского ансамбля песни и танца «Хайтарма», Крымскотатарского фольклорного ансамбля «Крым»;
- выставка работ мастеров декоративно-прикладного искусства и народных художественных промыслов;
- дегустация традиционных крымскотатарских блюд.
Для детей будут работать аттракционы и игровая комната «Поле чудес».
- Важной частью празднования Къурбан Байрама станут соревнования по борьбе Куреш. Победитель получит в награду живого барашка, - сообщает пресс-служба ГБУ "Дом дружбы народов".
Из истории
Курбан-байрам (праздник жертвоприношения) - исламский праздник окончания хаджа. Фиксированной даты он не имеет. Отмечается спустя 70 дней после праздника Ураза-байрам, в 10-й день месяца Зуль-хиджа в память жертвоприношения пророка Ибрахима. По традиции в этот день принято всех угощать едой, в первую очередь бедных и обездоленных.