Как в Симферополе отметят Курбан-байрам

СЕГОДНЯ 15:29 2018-08-19T17:44:05+03:00

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В Симферополе 21 августа в 16.00 начнут отмечать один из главных праздников мусульман Курбан-байрам. Гулянья пройдут в парке им. К. А. Тренева.

В программе:

- концерт крымскотатарских творческих коллективов Республики Крым, Крымскотатарского ансамбля песни и танца «Хайтарма», Крымскотатарского фольклорного ансамбля «Крым»;

- выставка работ мастеров декоративно-прикладного искусства и народных художественных промыслов;

- дегустация традиционных крымскотатарских блюд.

Для детей будут работать аттракционы и игровая комната «Поле чудес».

- Важной частью празднования Къурбан Байрама станут соревнования по борьбе Куреш. Победитель получит в награду живого барашка, - сообщает пресс-служба ГБУ "Дом дружбы народов".

Из истории

Курбан-байрам (праздник жертвоприношения) - исламский праздник окончания хаджа. Фиксированной даты он не имеет. Отмечается спустя 70 дней после праздника Ураза-байрам, в 10-й день месяца Зуль-хиджа в память жертвоприношения пророка Ибрахима. По традиции в этот день принято всех угощать едой, в первую очередь бедных и обездоленных.