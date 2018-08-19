Часть Симферополя 20 августа останется без света

СЕГОДНЯ 15:51 2018-08-19T15:51:38+03:00

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В Симферополе 20 августа с 8.00 до 17.00 часть города останется без электричества. Об этом сообщает пресс-служба администрации крымской столицы.

Отключения связаны с проведением ремонтных работ, которыми займутся специалисты «Крымэнерго».

Света не будет по следующим адресам:

- ул. Поповкина, 7-23, 27-45а, 45/8 (нечет)

- ул. Севастопольская, 70г, 70в, 70/2 (чет)

- ул. Трубаченко, 2-6 (чет), 5-9 (нечет) ТП-395 Л-6

- ул. Бульварная, 14, 2, 2а, 6 (чет), 11/1 (нечет)

- ул. Поповкина, 2-14, 4, 6 (чет), 1/11-5 (нечет)

- ул. Севастопольская, 21 (нечет)

- ул. Трубаченко, 9 (нечет).