В Крыму создают новый подводный парк: На ЮБК затопили самолет АН-24

СЕГОДНЯ 19:56 2018-08-19T19:56:13+03:00

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В Крыму для любителей подводного плавания создают новую необычную достопримечательность. На ЮБК появится новый подводный парк. Создают его в районе села Оползневое.

- Идея объединить море и самолеты в буквальном смысле – это гениально. К созданию новой необычной достопримечательности уже приступили в Крыму. На глубине 10 метров был закреплен самолет АН-24. Он станет первым объектом в самом необычном парке России. Любители дайвинга уже скоро смогут разнообразить свои погружения, - сообщает пресс-служба аэропортов юга России.

В подводном парке дайверы увидят и другие самолеты, а также троллейбусы, танки, БТР и другую технику.