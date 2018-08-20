В Крыму 20 августа малооблачно и до +33 градусов

СЕГОДНЯ 06:21 2018-08-20T06:21:29+03:00

Изменить размер текста: A A

В Крыму 20 августа будет до +33 градусов. Местами будет дуть ветер до 17 метров в секунду. Об этом сообщают синоптики Крымского гидрометцентра.

В Симферополе сегодня днем столбики термометров покажут до +31 градуса. Будет переменная облачность, но осадков не ожидается.

В Севастополе 20 августа также будет малооблачно без осадков. Днем подует северо-восточный ветер со скоростью 7-12 метров в секунду. Днем температура воздуха составит 29-31 градус.

На ЮБК также ожидается переменная облачность. Днем столбики термометров покажут до +30 градусов.

В Керчи 20 августа малооблачно и без осадков. Днем температура воздуха поднимется до +30 градусов.