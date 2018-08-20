Крымский Роспотребнадзор недоволен состоянием воды в Черном море
На Крымском полуострове Роспотребнадзор проверил качество морской воды на пляжах.
Выяснилось, что из 4741 проб морской воды 53 не отвечают требованиям на микробиологические показатели. В итоге на 31 пляже были введены временные ограничения купания.
- На санитарно-химические показатели исследовано 3936 проб (3777 – РК, 159 – г. Севастополь), из них 1 проба не отвечала требованиям нормативов, - сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю.
А вот паразитологические показатели в рамках нормы.
В «черный» список попали пляжи Большой Ялты. Здесь в середине августа в 4-х км от берега повредили ревизионный люк глубоководного выпуска канализационных очистных сооружений Ялты. Поэтому было объявлено об ограничении купания. На сегодняшний день люк привели в порядок.
В самом начале лета отдыхающие жаловались на замазученные пляжи. К примеру, нефтепродукты испортили настроение купальщикам в Гурзуфе, где сгустки мазута можно было увидеть в прибрежной зоне.