На трассе Симферополь-Николаевка перевернулась машина
Авто вылетело на обочину [видео]
Изменить размер текста:
В воскресенье, 19 августа, на трассе Симферополь-Николаевка опрокинулся автомобиль. Об этом сообщили пользователи в соцсетях.
Легковая машина вылетела на обочину и перевернулась из-за сильного бокового ветра. В авто были пожилой мужчина, двое девушек и трое детей.
12 человек толкали авто, пытались поставить его на колеса.
Выясняется состояние пострадавших.
Николаевская трасса.Очевидцы бросились на помощь