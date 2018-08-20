2018-08-20T10:19:12+03:00
Происшествия

На трассе Симферополь-Николаевка перевернулась машина

Авто вылетело на обочину [видео]
Надежда ДАЦЮК
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В воскресенье, 19 августа, на трассе Симферополь-Николаевка опрокинулся автомобиль. Об этом сообщили пользователи в соцсетях.

Легковая машина вылетела на обочину и перевернулась из-за сильного бокового ветра. В авто были пожилой мужчина, двое девушек и трое детей.

12 человек толкали авто, пытались поставить его на колеса.

Выясняется состояние пострадавших.

Николаевская трасса.Очевидцы бросились на помощь

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