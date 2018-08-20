2018-08-20T10:54:54+03:00
Общество

На границе Украины с Крымом пограничники задержали уклониста от военной службы и пропавшего без вести

Также не пустили девушку, подозреваемую в краже
Надежда ДАЦЮК
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Троих задержанных передали сотрудникам полицииТроих задержанных передали сотрудникам полицииФото: Анастасия ЖУКОВА
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На границе Крыма с Украиной пограничники задержали троих граждан, объявленных в федеральный розыск. Об этом сообщили в пресс-службе Погрануправления ФСБ России в РК.

В автомобильном пункте пропуска «Армянск» обнаружили двух украинцев, которых крымские правоохранители искали с 2015 года.

Пограничники проверили документы у 22-летней девушки и установили, что ею заинтересованы следственные органы из Севастополя. По имеющейся информации, ее подозревают в краже, совершенной с причинением значительного ущерба. (п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ).

Другой иностранец оформлял документы, чтобы пересечь российскую границу. В ходе проверки выяснилось, что украинец числится третий год пропавшим без вести.

Также одного человека задержали в пункте пропуска «Джанкой». Он казался гражданином одной из стран СНГ, где много лет уклонялся от службы в армии.

Троих задержанных передали сотрудникам полиции.

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