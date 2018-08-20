Часть Симферополя на сутки осталась без воды
В Симферополе 20 августа часть горожан остались без воды. Подачу живительной влаги прекратили с 11.00. Воды в домах жителей крымской столицы не будет сутки.
- Отключения коснулись жителей улиц М. Залки, 51 Армии, Суходольная, Битакская, Бетховена, Фурманова, Буденного, Щорса, Чапаева, Ладыгина, Бабушкина, Солнечная, Лебедева, Коцюбинского, Федько, Снайперов, Рубцова, Федотова, Комсомольская и прилегающих улиц, - сообщает пресс-служба администрации крымской столицы.
Воды не будет до 12.00 21 августа. Причина - устранению аварийной ситуации на водоводе Ду 500 по адресу: ул. 51 Армии, 51.
- Симферопольский филиал ГУП РК «Вода Крыма» приносит свои извинения за предоставленные неудобства, - добавили в администрации.