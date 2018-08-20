2018-08-20T11:32:06+03:00
Общество

Часть Симферополя на сутки осталась без воды

По отключения попали жители больше 20 улиц
Алиса ЦАРИГОРОДЦЕВА
Поделиться:
Подачу воды возобновят 21 августа в 12.00.Подачу воды возобновят 21 августа в 12.00.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА
Изменить размер текста:

В Симферополе 20 августа часть горожан остались без воды. Подачу живительной влаги прекратили с 11.00. Воды в домах жителей крымской столицы не будет сутки.

- Отключения коснулись жителей улиц М. Залки, 51 Армии, Суходольная, Битакская, Бетховена, Фурманова, Буденного, Щорса, Чапаева, Ладыгина, Бабушкина, Солнечная, Лебедева, Коцюбинского, Федько, Снайперов, Рубцова, Федотова, Комсомольская и прилегающих улиц, - сообщает пресс-служба администрации крымской столицы.

Воды не будет до 12.00 21 августа. Причина - устранению аварийной ситуации на водоводе Ду 500 по адресу: ул. 51 Армии, 51.

- Симферопольский филиал ГУП РК «Вода Крыма» приносит свои извинения за предоставленные неудобства, - добавили в администрации.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
С крымского с пляжа, где нашли 250-килограммовую авиабомбу, эвакуировали 300 отдыхающих
На границе Украины с Крымом пограничники задержали уклониста от военной службы и пропавшего без вести
На трассе Симферополь-Николаевка перевернулась машина
Крымский Роспотребнадзор недоволен состоянием воды в Черном море
В Крыму 20 августа малооблачно и до +33 градусов
В Крыму создают новый подводный парк: На ЮБК затопили самолет АН-24
Часть Симферополя 20 августа останется без света
Как в Симферополе отметят Курбан-байрам
После введения пени на капремонт, крымчане заплатили 55 миллионов
Погода в Крыму на 19 августа: днем жара до +33
Реконструкция заканчивается: на ул. Пушкина в Симферополе положили новую плитку и убрали часть забора
На раскопках в Крыму умер археолог
В сентябре в Крыму начнется вакцинация против гриппа
«Ночные волки» презентовали в Севастополе русский «Харлей»
В Симферополе 19 августа откроется бесплатный тренажерный зал под открытым небом
Жаркие выходные: 18 августа днем в Крыму до +35