Часть Симферополя на сутки осталась без воды

СЕГОДНЯ 11:26 2018-08-20T11:32:06+03:00

По отключения попали жители больше 20 улиц

Изменить размер текста: A A

В Симферополе 20 августа часть горожан остались без воды. Подачу живительной влаги прекратили с 11.00. Воды в домах жителей крымской столицы не будет сутки.

- Отключения коснулись жителей улиц М. Залки, 51 Армии, Суходольная, Битакская, Бетховена, Фурманова, Буденного, Щорса, Чапаева, Ладыгина, Бабушкина, Солнечная, Лебедева, Коцюбинского, Федько, Снайперов, Рубцова, Федотова, Комсомольская и прилегающих улиц, - сообщает пресс-служба администрации крымской столицы.

Воды не будет до 12.00 21 августа. Причина - устранению аварийной ситуации на водоводе Ду 500 по адресу: ул. 51 Армии, 51.

- Симферопольский филиал ГУП РК «Вода Крыма» приносит свои извинения за предоставленные неудобства, - добавили в администрации.