2018-08-20T15:25:01+03:00
Общество

На вокзале Симферополя загорелся пассажирский троллейбус

Возгорание ликвидировали в течение 7 минут
Надежда ДАЦЮК
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В Симферополе на автостанции «Курортная» 19 августа загорелся пассажирский троллейбус, который ездлит по маршруту Симферополь-Перевальное. Пожарные потушили его через 7 минут. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Крыму.

- В 8.10 было зафиксировано возгорание троллейбуса марки Skoda. В 8.17 возгорание ликвидировали, - уточнили в МЧС.

Огонь повредил почти три квадратных метра панели управления. Было небольшое задымление.

В результате инцидента никто не пострадал. На месте происшествия работало отделение пожарно-спасательной службы.

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