На вокзале Симферополя загорелся пассажирский троллейбус
Возгорание ликвидировали в течение 7 минут
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В Симферополе на автостанции «Курортная» 19 августа загорелся пассажирский троллейбус, который ездлит по маршруту Симферополь-Перевальное. Пожарные потушили его через 7 минут. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Крыму.
- В 8.10 было зафиксировано возгорание троллейбуса марки Skoda. В 8.17 возгорание ликвидировали, - уточнили в МЧС.
Огонь повредил почти три квадратных метра панели управления. Было небольшое задымление.
В результате инцидента никто не пострадал. На месте происшествия работало отделение пожарно-спасательной службы.