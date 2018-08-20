В Симферополе машина коммунальщиков провалилась в яму

СЕГОДНЯ 14:26 2018-08-20T14:34:54+03:00

Изменить размер текста: A A

В Симферополе трактор проводился в яму, залитую водой в районе ул. 51 Армии. По всей видимости, спецтехника коммунальщиков ехала на место аварии, произошедшей на водоводе в этом же районе. Но не доехала, попала в ловушку.

Самостоятельно вытащить спецтехнику из ямы у водителя не получилось. Место аварии огородили.

Фото: Алексей ПЕРХУЛИН.

Напомним, с 11.00 20 августа до 12.00 21 августа часть Симферополя осталась без воды. Причина отключений - авария на водоводе Ду 500 по адресу: ул. 51 Армии, 51.

Отключения коснулись жителей улиц М. Залки, 51 Армии, Суходольная, Битакская, Бетховена, Фурманова, Буденного, Щорса, Чапаева, Ладыгина, Бабушкина, Солнечная, Лебедева, Коцюбинского, Федько, Снайперов, Рубцова, Федотова, Комсомольская и прилегающих улиц, - сообщает пресс-служба администрации крымской столицы.

Причина отключений - устранению аварийной ситуации на водоводе Ду 500 по адресу: ул. 51 Армии, 51.