2018-08-20T15:21:52+03:00
Происшествия

Власти Севастополя считают, что мини-гостиница «упала» с обрыва, из-за недосмотра надзорных органов

Всего же в городе-герое насчитывается более 120 оползневых участков
Галина КОВАЛЕНКО
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Одно здание оказалось внизу, а другое ""висит" на краю обрыва.Одно здание оказалось внизу, а другое ""висит" на краю обрыва.Фото: Галина КОВАЛЕНКО
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Власти Севастополя изучают ситуацию в садовых товариществах «Парус» и «Лесовод», расположенных между мысом Толстый и пляжем Учкуевка, где земля вместе со зданиями начала сползать вниз.

Кто же виноват?!

- Длительный период времени надзорная деятельность, в том числе прокуратурой, отвечающей за соблюдение природоохранного и земельного законодательства, не осуществлялась должным образом, что привело к такого рода последствиям, - считает губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников. - Прошу прокуратуру объяснить свои действия и включится в работу комиссии по ЧС, чтобы не только устранять последствия, но и предотвратить подобные случаи в дальнейшем.

Напоминаем, что 30 июля в СТ «Парус» с крутого обрыва сползло вниз двухэтажное строение, где внизу была сауна, а наверху два гостиничных номера. Также рухнул и бассейн со смотровой площадкой. А еще одна мини-гостиница наполовину зависла над обрывом.

Всего оползень затронул порядка трех десятков участков в садовых товариществах «Парус» и «Лесовод». Его длина порядка 1000 метров, глубина - около 100 метров.

Пресс-служба правительства Севастополя сообщает, что в зоне ЧС на многих земельных участках вместо дачных домов стоят мини-гостиницы, строительство которых никто не разрешал. Здания находятся в особо опасной и водоохранной зонах, и сегодня никто не может исключить дальнейшее движения грунта в СТ «Парус» и «Лесовод».

Всего же таких оползневых участков в Севастополе насчитывается более 120.

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