2018-08-20T17:22:39+03:00
Общество

В Симферополе трактор наполовину утонул в яме с водой

Водитель не смог самостоятельно вытащить транспорт
Надежда ДАЦЮК
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По предварительным данным, пострадавших нет. Фото: "Автопартнер Крым"/"Вконтакте"По предварительным данным, пострадавших нет. Фото: "Автопартнер Крым"/"Вконтакте"
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На улице 51-й армии в Симферополе трактор наполовину провалился в яму, затопленную водой. Авария случилась днем в понедельник, 20 августа. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

Переднее правое колесо трактора зависло в воздухе, а левая половина буквально утонула в воде. Водитель не смог самостоятельно вытащить транспортное средство.

По предварительным данным, пострадавших нет. Дорогу на месте происшествия огородили опознавательными знаками.

По словам очевидцев, движение на дороге не затруднено.

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