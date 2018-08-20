В Симферополе трактор наполовину утонул в яме с водой
Водитель не смог самостоятельно вытащить транспорт
По предварительным данным, пострадавших нет. Фото: "Автопартнер Крым"/"Вконтакте"
Изменить размер текста:
На улице 51-й армии в Симферополе трактор наполовину провалился в яму, затопленную водой. Авария случилась днем в понедельник, 20 августа. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.
Переднее правое колесо трактора зависло в воздухе, а левая половина буквально утонула в воде. Водитель не смог самостоятельно вытащить транспортное средство.
По предварительным данным, пострадавших нет. Дорогу на месте происшествия огородили опознавательными знаками.
По словам очевидцев, движение на дороге не затруднено.