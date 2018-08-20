Морская авиация ЧФ расстреляла наземные цели на полигоне Опук

СЕГОДНЯ 17:58 2018-08-20T17:58:31+03:00

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На полигоне Опук в Крыму экипажи самолетов отдельного морского штурмового авиационного полка Морской авиации и ПВО Черноморского флота поразили наземные цели.

Стрельбы прошли в рамках плановых учений. Сначала экипажи экипажи фронтовых бомбардировщиков СУ-24М и многоцелевых истребителей СУ-30СМ провели разведку и обнаружили условного противника - отряд боевых кораблей. Эту роль "сыграли" корабли ЧФ.

Затем летчики дозаправились в воздухе с помощью самолета-заправщика Ил-78, а затем СУ-24М и СУ-30СМ сбросили бомбы на мишенное поле и расстреляли наземные цели из неуправляемого ракетного оружия. Цели представляли собой предполагаемые "долговременные огневые точки условного противника".

В учениях приняли участие 10 экипажей, передает пресс-служба Черноморского флота.