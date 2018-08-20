2018-08-20T17:58:31+03:00
Политика

Морская авиация ЧФ расстреляла наземные цели на полигоне Опук

Провели разведку, сбросили бомбы, выпустили ракеты
Анастасия ЖУКОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

На полигоне Опук в Крыму экипажи самолетов отдельного морского штурмового авиационного полка Морской авиации и ПВО Черноморского флота поразили наземные цели.

Стрельбы прошли в рамках плановых учений. Сначала экипажи экипажи фронтовых бомбардировщиков СУ-24М и многоцелевых истребителей СУ-30СМ провели разведку и обнаружили условного противника - отряд боевых кораблей. Эту роль "сыграли" корабли ЧФ.

Затем летчики дозаправились в воздухе с помощью самолета-заправщика Ил-78, а затем СУ-24М и СУ-30СМ сбросили бомбы на мишенное поле и расстреляли наземные цели из неуправляемого ракетного оружия. Цели представляли собой предполагаемые "долговременные огневые точки условного противника".

В учениях приняли участие 10 экипажей, передает пресс-служба Черноморского флота.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Севастополе отчим разбил пасынку голову кувалдой
В Керчи чиновников обязали заасфальтировать дорогу для проезда «Скорой помощи»
В Симферополе трактор наполовину утонул в яме с водой
В Симферополе развернут 28-метровый триколор
Власти Севастополя считают, что мини-гостиница «упала» с обрыва, из-за недосмотра надзорных органов
В Симферополе машина коммунальщиков провалилась в яму
На вокзале Симферополя загорелся пассажирский троллейбус
С крымского с пляжа, где нашли 250-килограммовую авиабомбу, эвакуировали 300 отдыхающих
Часть Симферополя на сутки осталась без воды
На границе Украины с Крымом пограничники задержали уклониста от военной службы и пропавшего без вести
На трассе Симферополь-Николаевка перевернулась машина
Крымский Роспотребнадзор недоволен состоянием воды в Черном море
В Крыму 20 августа малооблачно и до +33 градусов
В Крыму создают новый подводный парк: На ЮБК затопили самолет АН-24
Часть Симферополя 20 августа останется без света
Как в Симферополе отметят Курбан-байрам
После введения пени на капремонт, крымчане заплатили 55 миллионов
Погода в Крыму на 19 августа: днем жара до +33
Реконструкция заканчивается: на ул. Пушкина в Симферополе положили новую плитку и убрали часть забора
На раскопках в Крыму умер археолог
В сентябре в Крыму начнется вакцинация против гриппа
«Ночные волки» презентовали в Севастополе русский «Харлей»
В Симферополе 19 августа откроется бесплатный тренажерный зал под открытым небом
Жаркие выходные: 18 августа днем в Крыму до +35