"Институт стратегического планирования" подозревают в махинациях на 153 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 19:16 2018-08-20T19:16:50+03:00

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В Крыму возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц «Института стратегического планирования». Они заключили контракт с частной фирмой, имеющей признаки аффилированности.

Так, работы по контракту выполнили работники института, при этом акты о приемке выполненных работ подписали с предприятием-подрядчиком, которое получило более 26 миллионов рублей для того, чтобы потом списать эти деньги.

Также аналогичные схемы применяли должностные лица госпредприятия в других контрактах.

Цена контракта при создании и ведении инфосистемы обеспечения градостроительной деятельности РК составила более 42 миллионов рублей. Более 83 миллионов рублей стоили контракты на выполнение научно-исследовательской работы «Округа санитарной и горно-санитарной охраны курортов Республики Крым» в рамках реализации ФЦП «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года».

Сумма ущерба, которую предварительно нанесли сотрудники института государству, составила 153 миллиона 288 тысяч 210 рублей.

Директор института уволен в связи с утратой доверия. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 285 УК РФ – «Злоупотребление должностными полномочиями».