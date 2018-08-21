2018-08-21T08:06:27+03:00
Общество

Облачно и жарко: Погода в Крыму на 21 августа

Температура воздуха ночью +13…18, днем +28…33.
Степан ОСТИНОВ
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В Крыму сегодня, 21 августа, без осадков, ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +13…18, днем +28…33.

В Симферополе облачно, но сухо. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Воздух прогреется ночью до +13…15, днем до +30…32.

- В Севастополе малооблачно. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +16…16, днем +28…30, - сообщает крымский гидрометцентр.

На Южном берегу Крыма дождя тоже не будет. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +22…24, днем +29…31.

В Керчи малооблачно, северо-восточный 6-11 м/с, временами порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью +19…21, днем +37…29.

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