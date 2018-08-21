В Феодосии нашли потерявшегося туриста

СЕГОДНЯ 11:07 2018-08-21T11:29:31+03:00

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В Феодосии нашли 79-летнего пенсионера, который приехал отдыхать в Крым вместе с женой из Ростовской области и пропал. Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии по РК.

При этом, по словам жены пенсионера, он страдал провалами в памяти. Женщина обратилась к правоохранителям, и приметы ее мужа передали всем нарядам на маршрутах патрулирования.

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии во дворе дома на улице Луначарского нашли пожилого человека, который не понимал, где он находится. Патрульные установили, что именно этот мужчина и является разыскиваемым. Его вернули родственникам.