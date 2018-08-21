2018-08-21T14:12:10+03:00
Общество

В Крым хотели ввезти 25 тонн нелегального спирта под видом стройматериалов

Общая стоимость алкогольной продукции составляет более миллиона рублей
Надежда ДАЦЮК
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Крым под видом стройматериалов хотели провезти фуру с партией спиртосодержащей продукции. Об этом сообщили в пресс-службе управления ФСБ России по РК и Севастополю.

- 19 августа правоохранители задержали очередную фуру, в которой под видом строительных материалов незаконно перевозили крупную партию спиртосодержащей продукции общим весом свыше 25 тонн. Общая стоимость спирта составляет более миллиона рублей, – говорится в сообщении ФСБ.

Задержанная группа систематически ввозила в Крым этиловый спирт и производила контрафактный алкоголь, уточнили силовики.

Кроме того, правоохранители обнаружили подпольный цех по производству нелегального алкоголя. Они изъяли партию бутылок с поддельными марками акцизного сбора.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 2 статьи 171.3 УК РФ – незаконные производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Ранее правоохранители задержали партию спирта объемом в 30 тонн 15 августа.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Черном море уничтожили две фугасных авиабомбы времен войны
Сбил подростка и скрылся: в Крыму ищут водителя авто, устроившего ДТП
В Симферополе автобус врезался в скорую помощь: пострадали два человека
Проезд в троллейбусах в Крыму может подорожать до 18 рублей
В Феодосии нашли потерявшегося туриста
Очереди станут меньше: В Крыму откроют еще 23 модульных детсада
Облачно и жарко: Погода в Крыму на 21 августа
"Институт стратегического планирования" подозревают в махинациях на 153 миллиона рублей
Крымчане начали получать уведомления об оплате земельного налога
В Севастополе отчим разбил пасынку голову кувалдой
Морская авиация ЧФ расстреляла наземные цели на полигоне Опук
В Керчи чиновников обязали заасфальтировать дорогу для проезда «Скорой помощи»
В Симферополе трактор наполовину утонул в яме с водой
В Симферополе развернут 28-метровый триколор