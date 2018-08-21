В Крым хотели ввезти 25 тонн нелегального спирта под видом стройматериалов

СЕГОДНЯ 14:08 2018-08-21T14:12:10+03:00

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В Крым под видом стройматериалов хотели провезти фуру с партией спиртосодержащей продукции. Об этом сообщили в пресс-службе управления ФСБ России по РК и Севастополю.

- 19 августа правоохранители задержали очередную фуру, в которой под видом строительных материалов незаконно перевозили крупную партию спиртосодержащей продукции общим весом свыше 25 тонн. Общая стоимость спирта составляет более миллиона рублей, – говорится в сообщении ФСБ.

Задержанная группа систематически ввозила в Крым этиловый спирт и производила контрафактный алкоголь, уточнили силовики.

Кроме того, правоохранители обнаружили подпольный цех по производству нелегального алкоголя. Они изъяли партию бутылок с поддельными марками акцизного сбора.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 2 статьи 171.3 УК РФ – незаконные производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Ранее правоохранители задержали партию спирта объемом в 30 тонн 15 августа.