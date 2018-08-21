В Симферополе автобус врезался в скорую помощь: пострадали два человека
Всего в аварии поучаствовало 4 автомобиля
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В Симферополе автобус врезался в карету скорой помощи – два человека пострадали.
Авария произошла сегодня, 21 августа, в 4 часа утра, в ней по цепной реакции поучаствовали сразу несколько авто.
- Водитель автобуса допустил наезд на припаркованную скорую помощь. Автомобиль "скорой" откинуло на стоящий рядом автомобиль Opel, который врезался в стоящий рядом автомобиль Daewoo. В результате ДТП пострадал водитель автомобиля Opel и пассажир скорой помощи, - рассказали КП-Крым в пресс-службе МВД по Республике Крым
В настоящее время специалисты устанавливают все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.