2018-08-21T15:28:09+03:00
Общество

В Черном море уничтожили две фугасных авиабомбы времен войны

Одна из них весила 100 килограмм, другая - 250
Надежда ДАЦЮК
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Взрывоопасные предметы ликвидировали на глубине. Фото: пресс-служба МЧС по КрымуВзрывоопасные предметы ликвидировали на глубине. Фото: пресс-служба МЧС по КрымуФото: Надежда ДАЦЮК
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В акватории Черного моря, в Бахчисарайском районе, обезвредили две фугасных авиабомбы. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Крыму.

Подозрительный предмет обнаружили дайверы в районе села Береговое на глубине около 7 метров и расстоянии 200 метров от берега. Любители подводного плавания отметили, что очертания напоминали взрывоопасный предмет.

Сотрудники спецотряда выехали на место. После погружения пиротехников выяснилось, что это фугасная бомба времен войны весом 100 килограмм. Ее уничтожили в море, других взрывоопасных предметов поблизости не обнаружили.

Второй боеприпас нашли в районе села Песчаное на глубине около 3,5 метров и расстоянии 70 метров от берега. Он находился между кемпингами «Сосновый Бор» и ДОЛ «Дельфин». Профессиональные водолазы определили, что это 250-килограммовая фугасная авиабомба времен войны.

- К операции по разминированию было привлечено от МЧС России 10 человек личного состава и 2 единицы техники, от УМВД по Республике Крым 8 сотрудников, а также одна бригада скорой медицинской помощи, - уточнили в пресс-службе.

При ликвидации взрывоопасного предмета правоохранительные органы оцепили территорию и вывели из опасной зоны более 200 человек.

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