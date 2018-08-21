Где в Симферополе 22 августа не будет света
Подачу электроэнергии ограничат с 8.00 до 17.00
Отключения коснутся десяти улиц.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА
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Часть жителей крымской столицы 22 августа останутся без света. Отключения коснутся десяти улиц.
- Подача электроэнергии будет прекращена с 8.00 до 17.00 в связи с ремонтными работами, которые будет проводить «Крымэнерго», - пояснили в пресс-службе администрации Симферополя.
Света не будет по следующим адресам:
- ул. Поповкина, 7-23, 27-45а , 45/8
- ул. Севастопольская, 70г, 70в, 70/2
- ул. Трубаченко, 2-6, 5-9
- ул. Бульварная, 14, 2, 2а, 6, 11/1
- ул. Поповкина, 2-14, 4, 6, 1/11-5
- ул. Севастопольская, 21
- ул. Трубаченко, 9
- ул. Надинского, 2-20, 1-17,5
- ул. Перегонец, 44-64, 37-49
- ул.проспект Победы 125, 144/2, 150-174, 150.