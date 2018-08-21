Где в Симферополе 22 августа не будет света

СЕГОДНЯ 18:11 2018-08-21T18:18:54+03:00

Подачу электроэнергии ограничат с 8.00 до 17.00

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Часть жителей крымской столицы 22 августа останутся без света. Отключения коснутся десяти улиц.

- Подача электроэнергии будет прекращена с 8.00 до 17.00 в связи с ремонтными работами, которые будет проводить «Крымэнерго», - пояснили в пресс-службе администрации Симферополя.

Света не будет по следующим адресам:

- ул. Поповкина, 7-23, 27-45а , 45/8

- ул. Севастопольская, 70г, 70в, 70/2

- ул. Трубаченко, 2-6, 5-9

- ул. Бульварная, 14, 2, 2а, 6, 11/1

- ул. Поповкина, 2-14, 4, 6, 1/11-5

- ул. Севастопольская, 21

- ул. Трубаченко, 9

- ул. Надинского, 2-20, 1-17,5

- ул. Перегонец, 44-64, 37-49

- ул.проспект Победы 125, 144/2, 150-174, 150.