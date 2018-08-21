2018-08-21T18:45:33+03:00
Общество

Земельный налог в Крыму заплатят больше 200 тысяч человек

В собственности жителей полуострова - 214 тысяч участков
Алиса ЦАРИГОРОДЦЕВА
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В среднем налог на участок 6-10 соток составит 500 – 1000 рублей.В среднем налог на участок 6-10 соток составит 500 – 1000 рублей.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА
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Уведомления об оплате земельного налога в Крыму получат больше 200 тысяч человек. Их отправляют почтой. Также уведомление можно получить в электронном виде, если у вас зарегистрирован личный кабинет налогоплательщика на сайте nalog.ru.

- Рассылка налоговых уведомлений началась в июле и продолжится до конца октября, - сообщает УФНС России по РК. - Налог за 2017 год исчислен в отношении 214 тысяч земельных участков

Крымчане уже заплатили первые 5 миллионов рублей земельного налога. Всего в бюджет должно поступить около 100 миллионов рублей доходов.

Крайний срок уплаты налога - 1 декабря 2018 года

- Земельный налог рассчитывается по следующей формуле: стоимость земельного участка умножается на ставку, установленную муниципальным образованием и умножается на срок пользования (количество месяцев владения участком в календарном году). В среднем налог на участок 6-10 соток составит 500 – 1000 рублей, - уточнили в УФНС

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