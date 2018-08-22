2018-08-22T10:33:49+03:00
Общество

Погода в Крыму на 22 августа: Пожарная опасность и штормовое предупреждение

Жарче всего - в Симферополе
Анастасия ЖУКОВА
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Море прогрелось до +26.Море прогрелось до +26.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА
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В Крыму 22 августа сохраняется чрезвычайная пожарная опасность и одновременно действует штормовое предупреждение.

Так, в Симферополе ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 15…17, днем 30…32.

В Севастополе малооблачно, ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с. За окном будет чуть прохладнее, чем в крымской столице: воздух днем прогреется до 28…30.

На Южном берегу - переменная облачность, дождей тоже не ожидается. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью 22… 24, днем 29…31.

В Керчи - небольшая облачность, ветер северный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью 18…20, днем 28…30.

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