Пьяный парень сжег в Бахчисарайском районе четыре авто и магазин

СЕГОДНЯ 09:25 2018-08-22T09:25:26+03:00

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Полицейские задержали парня, который поджег в Бахчисарайском районе магазин и несколько автомобилей.

Инцидент произошел в селе Железнодорожное в ночь с 15 на 16 августа: за одну ночь сгорели четыре машины и местный продуктовый магазин. В МВД возбудили уголовное дело по статье "умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога" (ч. 2 статьи 167 УК РФ).

Подозреваемого задержали спустя несколько дней, 21-летний парень успел покинуть Крым.

Он признался во всех поджогах и пояснил, что вечером напился и пошел гулять по селу. Вдруг нестерпимо захотелось курить - настолько, что нетрезвый парнишка решил взломать замок в магазине, забрал сигареты и деньги, лежавшие на прилавке. Но этого ему показалось мало: в голову пришла идея устроить пожар.

Парень нашел в помещении картон, разжег его и отправился гулять дальше. Пироману захотелось еще - и в селе один за другим заполыхали четыре авто.

Подозреваемому теперь грозит лишение свободы на срок до пяти лет. В пресс-службе МВД отметили, что он уже был судим за аналогичные преступления.