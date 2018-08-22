2018-08-22T09:25:26+03:00
Происшествия

Пьяный парень сжег в Бахчисарайском районе четыре авто и магазин

Ему грозит до пяти лет тюрьмы
Анастасия ЖУКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Фото: пресс-служба МВД по РКФото: пресс-служба МВД по РК
Изменить размер текста:

Полицейские задержали парня, который поджег в Бахчисарайском районе магазин и несколько автомобилей.

Инцидент произошел в селе Железнодорожное в ночь с 15 на 16 августа: за одну ночь сгорели четыре машины и местный продуктовый магазин. В МВД возбудили уголовное дело по статье "умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога" (ч. 2 статьи 167 УК РФ).

Подозреваемого задержали спустя несколько дней, 21-летний парень успел покинуть Крым.

Он признался во всех поджогах и пояснил, что вечером напился и пошел гулять по селу. Вдруг нестерпимо захотелось курить - настолько, что нетрезвый парнишка решил взломать замок в магазине, забрал сигареты и деньги, лежавшие на прилавке. Но этого ему показалось мало: в голову пришла идея устроить пожар.

Парень нашел в помещении картон, разжег его и отправился гулять дальше. Пироману захотелось еще - и в селе один за другим заполыхали четыре авто.

Подозреваемому теперь грозит лишение свободы на срок до пяти лет. В пресс-службе МВД отметили, что он уже был судим за аналогичные преступления.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Школьниц, сбежавших из дома в Севастополе, обнаружили аж в Феодосии
За сутки в Крыму утонули два человека
Сторожевик «Сметливый» возвращается в Севастополь из Средиземного моря
На границе Крыма с Украиной задержали молдаванина без документов
В Крыму в честь Дня флага РФ развернули 28-метровый триколор
Суд оставил под стражей членов крымской террористической группировки "Хизб ут-Тахрир"
В Симферополе бомж украл 100 тысяч рублей с банковской карты своего собутыльника
Погода в Крыму на 22 августа: Пожарная опасность и штормовое предупреждение
Земельный налог в Крыму заплатят больше 200 тысяч человек
Где в Симферополе 22 августа не будет света
В Черном море уничтожили две фугасных авиабомбы времен войны
Сбил подростка и скрылся: в Крыму ищут водителя авто, устроившего ДТП
В Симферополе автобус врезался в скорую помощь: пострадали два человека
В Крым хотели ввезти 25 тонн нелегального спирта под видом стройматериалов
Проезд в троллейбусах в Крыму может подорожать до 18 рублей
В Феодосии нашли потерявшегося туриста
Очереди станут меньше: В Крыму откроют еще 23 модульных детсада
Облачно и жарко: Погода в Крыму на 21 августа
"Институт стратегического планирования" подозревают в махинациях на 153 миллиона рублей
Крымчане начали получать уведомления об оплате земельного налога
В Севастополе отчим разбил пасынку голову кувалдой
Морская авиация ЧФ расстреляла наземные цели на полигоне Опук
В Керчи чиновников обязали заасфальтировать дорогу для проезда «Скорой помощи»
В Симферополе трактор наполовину утонул в яме с водой
В Симферополе развернут 28-метровый триколор