2018-08-22T10:12:56+03:00
Происшествия

В Симферополе бомж украл 100 тысяч рублей с банковской карты своего собутыльника

С жертвой познакомился в баре
Анастасия ЖУКОВА
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Подозреваемого в краже уже поймали.Подозреваемого в краже уже поймали.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА
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В Симферополе молодой бомж украл с банковской карточки незнакомца 100 тысяч рублей.

История случилась в одном из городских баров. Двое мужчин 28 и 24 лет выпивали за стойкой. Познакомились тут же - в питейном заведении.

28-летний симферополец уже изрядно "принял" и почему-то попросил собутыльника взять его банковскую карту и снять с нее деньги, чтобы расплатиться с официантом.

А "друг" - к слову, без определенного места жительства - оказался не промах: возьми да и сними с карты абсолютно все деньги - целых 100 тысяч рублей! Получив на руки такую сумму, он, конечно же, к новому знакомому в бар не вернулся.

Доверчивый симферополец, оставшийся без банковской карты, написал заявление в полицию. Правоохранители через некоторое время задержали подозреваемого.

В полиции возбудили уголовное дело по статье "кража" (ч.2 ст.158УК РФ). Подозреваемому может грозить лишение свободы на срок до пяти лет.

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