На границе Крыма с Украиной задержали молдаванина без документов
Между пунктами пропуска «Армянск» и «Перекоп» 19 августа задержали гражданина Молдавии, пытавшегося незаконно проникнуть в Крым. Об этом сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым.
У мужчины не оказалось при себе никаких документов, он объяснил, что потерял их на родине.
- Молдаванин рассказал пограничникам свою историю о путешествии от села на юге Молдавии Томай, незаконном пересечении молдавско-украинской границы в середине июля текущего года, своей, как оказалось потом бесплатной трудовой деятельности на скотобойне в с. Красный Яр в Херсонской области и непреодолимом желании трудоустроиться в Крыму, - уточнили в пресс-службе.
Погрануправление ФСБ России по Крыму возбудило против иностранца уголовное дело по ч. 1 ст. 322 УК РФ (незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.