2018-08-22T10:45:44+03:00
Общество

На границе Крыма с Украиной задержали молдаванина без документов

Он хотел трудоустроиться на полуострове после бесплатной работы на скотобойне в Херсонской области
Надежда ДАЦЮК
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Между пунктами пропуска «Армянск» и «Перекоп» 19 августа задержали гражданина Молдавии, пытавшегося незаконно проникнуть в Крым. Об этом сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым.

У мужчины не оказалось при себе никаких документов, он объяснил, что потерял их на родине.

- Молдаванин рассказал пограничникам свою историю о путешествии от села на юге Молдавии Томай, незаконном пересечении молдавско-украинской границы в середине июля текущего года, своей, как оказалось потом бесплатной трудовой деятельности на скотобойне в с. Красный Яр в Херсонской области и непреодолимом желании трудоустроиться в Крыму, - уточнили в пресс-службе.

Погрануправление ФСБ России по Крыму возбудило против иностранца уголовное дело по ч. 1 ст. 322 УК РФ (незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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