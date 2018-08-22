2018-08-22T11:16:10+03:00
Происшествия

Школьниц, сбежавших из дома в Севастополе, обнаружили аж в Феодосии

Девочек узнали на улице росгвардейцы
Анастасия ЖУКОВА
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В Феодосии обнаружили двух девочек-подростков из Севастополя, которые несколько дней назад сбежали из дома.

15-летних школьниц нашел наряд вневедомственной охраны Росгвардии. Мужчины узнали их благодаря приметам, указанным в ориентировке.

Девочки поссорились с родителями и решили уйти, куда глаза глядят. Из города-героя Севастополя они умудрились добраться аж в Феодосию. Росгвардейцы доставили подростков в отдел полиции, откуда потом их забрали родные.

К счастью, школьницы за время своей "прогулки" не стали жертвами преступления, передает пресс-служба вневедомственной охраны Росгвардии.

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