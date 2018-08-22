В Севастополе начали капремонт четырех улиц

СЕГОДНЯ 15:57 2018-08-22T16:00:00+03:00

Всего в этом году отремонтировали 14 дорог

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В Севастополе дорожники приступили к капитальному ремонту четырех улиц. Об этом сообщил начальник Управления дорожного хозяйства города Антон Ачкасов.

- Мы завершаем работы по запланированному на текущий год капитальному ремонту улиц центральной части города, в селах и поселках. Подрядчики приступили к ремонту оставшихся четырех улиц: Подгорной в селе Терновка, Михайловской на Северной стороне, Богдана Хмельницкого в Балаклаве и Морских Пехотинцев, - рассказал Ачкасов.

Кроме того, еще идут работы на улицах Павла Корчагина, Новороссийской, Яблочкова, а также на Рыбацком причале. Уже завершили капремонт на улице Серафимовича, Катерной, Хрусталева, на проспекте Октябрьской револиции и проспекте Генерала Острякова (дублер). Также отремонтировали поъезд к гериатрическому дому.

По словам Ачкасова, в текущем году на капитальный ремонт дорог выделили около 870 миллионов рублей. За эти деньги восстановили 14 дорог общей протяженностью более 15 километров. Средства выделили как из федерального, так и из регионального бюджета, сообщили в пресс-службе правительства Севастополя.