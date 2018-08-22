В Симферополе 23 августа организуют подвоз воды автоцистернами
Водовозка будет стоять на ул. Набережная, 75
Воды в домах симферопольцев не будет с 8.00 до 18.00Фото: Анастасия КУРДЮКОВА
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В Симферополе жители районов, которые 23 августа останутся без воды, смогут набрать ее с автоцистерны. Подвод питьевой воды организуют с 11.00 до 13.00. Водовозка будет находиться на ул. Набережная, 75.
Без воды с 8.00 до 18.00 останутся жители следующих улиц:
- Набережная, №№61-67
- Набережная, №75, ЖК «Гагаринский»
- Дзержинского
- Г. Морозова
- Шполянской
- Декабристов
- Тренева
- Б. Хмельницкого
- бул. Франко
- Ограничения связаны с проведением ремонтных работы, - сообщили в пресс-службе администрации Симферополя. - Водоснабжение микрорайона «Москольцо» будет осуществляться со сниженным давлением.