В Симферополе 23 августа организуют подвоз воды автоцистернами

СЕГОДНЯ 17:37 2018-08-22T17:59:16+03:00

Воды в домах симферопольцев не будет с 8.00 до 18.00 Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

Водовозка будет стоять на ул. Набережная, 75

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В Симферополе жители районов, которые 23 августа останутся без воды, смогут набрать ее с автоцистерны. Подвод питьевой воды организуют с 11.00 до 13.00. Водовозка будет находиться на ул. Набережная, 75.

Без воды с 8.00 до 18.00 останутся жители следующих улиц:

- Набережная, №№61-67

- Набережная, №75, ЖК «Гагаринский»

- Дзержинского

- Г. Морозова

- Шполянской

- Декабристов

- Тренева

- Б. Хмельницкого

- бул. Франко

- Ограничения связаны с проведением ремонтных работы, - сообщили в пресс-службе администрации Симферополя. - Водоснабжение микрорайона «Москольцо» будет осуществляться со сниженным давлением.